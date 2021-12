Inter de Milão confirma Stefano Pioli como seu novo técnico

Uma semana depois de demitir o holandês Frank de Boer, a Inter de Milão confirmou as especulações de imprensa italiana e anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Stefano Pioli. O treinador fez seu último trabalho na Lazio, tendo sido demitido do time romano em abril. Desde então, estava desempregado.

Em comunicado publicado no seu site, a Inter de Milão explicou que assinou com Pioli um contrato até 30 de junho de 2018. Assim, ele fica no clube por esta e mais uma temporada. O treinador será apresentado na próxima quinta-feira a chega ao Giuseppe Meazza com mais quatro auxiliares.

Pioli tem 51 anos e, na carreira como jogador, defendeu Parma, Juventus e Verona antes de marcar época na Fiorentina. Após a saída do time de Florença, em 1995, ainda jogou por mais três anos em clubes menores.

A carreira como treinador começou na base do Bologna, sendo o Salernitana, em 2003, seu primeiro time profissional. Pioli ainda passou por Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo e Palermo até voltar para o Bologna, clube que treinou de 2011 a 2014.

O trabalho agradou a ponto de ele receber a primeira oportunidade num time grande, a Lazio, que comandou na temporada 2014/2015 e em boa parte da 2015/16. Conseguiu o terceiro lugar no Italiano e o vice-campeonato da Copa da Itália em 2015, mas viu o time ser eliminado pelo Sparta Praga nas oitavas de final da Liga Europa no ano seguinte.

Agora, Pioli recebe o comando da Inter de Milão no modesto nono lugar do Campeonato Italiano. A equipe tem apenas 17 pontos, contra 30 da Juventus. O time, que tem os brasileiros Miranda, Felipe Melo e Gabriel (Gabigol) ainda está na Liga Europa. Com três pontos em quatro jogos, é lanterna do Grupo K, muito perto da eliminação.

