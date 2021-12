Inter confirma contratação de Dunga para ser técnico

Dunga está de volta ao Internacional, mas agora como técnico. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube gaúcho anunciou a contratação do treinador, que comandará a equipe na próxima temporada após uma demorada negociação. O capitão da seleção brasileira na conquista do título da Copa do Mundo de 1994 será apresentado oficialmente às 17 horas desta quarta, em um hotel de Porto Alegre.

Os detalhes do contrato firmado com Dunga não foram relevados. A diretoria do clube gaúcho também explicou que, além do novo treinador, será apresentada, no final da tarde desta quarta-feira, o restante da comissão do Inter para a próxima temporada pelo presidente Giovanni Luigi.

A contratação de Dunga confirma a recente aposta da diretoria do Inter em ídolos históricos para comandar o time. Nos últimos anos, a equipe foi dirigida por Falcão, considerado o principal jogador da história do clube gaúcho, e Fernandão, que atuou pelo time em alguns dos principais títulos recentes da equipe.

No comando do Inter, Dunga vai encerrar um longo período de afastamento do futebol. O treinador não dirigiu nenhuma outra equipe desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. Em quatro anos, ele faturou os títulos da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009, mas fracassou no Mundial da África do Sul.

Dunga iniciou a sua carreira como jogador profissional no Inter, clube que defendeu entre 1983 e 1984. Depois, passou por Corinthians, Santos e Vasco antes de atuar no futebol europeu e asiático. Ele voltou ao Inter em 1999 e fez o gol que evitou o rebaixamento do time para a Série B. Agora, retorna como técnico ao clube onde começou a jogar.

adblock ativo