Integrantes da Bamor deixam Fazendão após ação da polícia

Os torcedores Bahia, integrantes da torcida organizada Bamor, deixaram o Fazendão por volta de 0h desta segunda-feira, 13, após protestarem contra a derrota do time para o rival rubro-negro.

Inicialmente, cerca de 50 pessoas se deslocaram para o centro de treinamento do time, no bairro de Itinga, mas o número pode ter chegado a 200 torcedores.

A polícia foi solicitada por populares e cerca de 50 policiais militares da Rondesp cercaram o Fazendão, convencendo os torcedores a deixar o local. Em seguida, o ônibus do Bahia conseguiu entrar no centro, mas sem os jodagores, que foram avisados da manifestação e saíram do veículo antes da chegada ao Fazendão.

O presidente da torcida organizada, Jorge Santana, explica que o grupo reivindicava a saída de alguns jogadores, entre eles o goleiro Marcelo Lomba, que levou 7 gols na partida deste domingo, 12.

De acordo com informações da polícia, quatro carros foram depredados, sendo um deles do técnico Joel Santana. Nesta segunda, o Fazendão amanheceu com vidros quebrados que, de acordo com um funcionário, foram ocasionados pela ação dos torcedores. Entretanto, Jorge nega a informação. "Não houve nenhum tipo de destruição. A gente veio protestar porque não quer mais passar por esta situação. Queremos mudança", ressaltou.

Na manhã desta segunda, uma viatura da Rondesp retornou ao centro de treinamento para verificar a situação.

