Instituto de Cegos da Bahia é o time que mais ganha títulos no Brasil

Maior colecionador de títulos do país, o time do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) já é dado como favorito a erguer a taça de campeão da Copa de Futebol de 5 da série A, que será disputada em Salvador.

A competição foi confirmada nesta quarta-feira, 17, pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). A data será entre os dias 3 e 8 de outubro, segundo informou a assessoria de imprensa da CBDV.

Enquanto aguarda a oportunidade para conquistar mais um troféu, o ICB segue colecionando títulos. O último deles foi o hexacampeonato Regional Nordeste na sexta-feira, 14, quando venceu o APACE/PB por 3 x 1 e foi campeão do torneio pelo sexto ano consecutivo.

O novo troféu será integrado ao acervo do Instituto de Cegos da Bahia, que também é heptacampeão brasileiro, hexacampeão regional e tricampeão mundial.

O ICB teve também Erenilton eleito o melhor goleiro do torneio, mas o principal destaque foi o baiano Jefinho, artilheiro geral com 10 gols. Um dos melhores do mundo, Jefinho é tricampeão mundial e tricampeão paralímpico (Pequim-2008, Londres-2012 e Brasil 2016) .

Promovido pela CBDV, o torneio contou com as participações de equipes da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

