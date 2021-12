Instituição oferece 60 novas vagas gratuitas para aulas de boxe

A Cidade do Saber (CDS), instituição localizada no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vai abrir novas vagas gratuitas para aulas de boxe. Destinadas a adultos, com idade a partir de 18 anos, serão disponibilizadas 60 vagas, distribuídas em duas turmas. Interessados em participar desse devem efetivar a matrícula nesta sexta-feira,8, no prédio de cursos da instituição, que funciona das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Para a inscrição, o candidato devem levar documentos, originais da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência do município. As aulas têm início dia na segunda-feira, 11, e ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 20h30.

Além disso, ainda restam vagas residuais para as modalidades de taekwondo e ginástica ritma. Outras informações sobre as ofertas citadas podem ser obtidas através do telefone (71) 3644-9824.

adblock ativo