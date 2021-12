Instituição baiana abre vagas para diversas modalidades esportivas

A Cidade do Saber, Instituição educacional em Camaçari, nas Região Metropolitana de Salvador (RMS), abre vagas para matriculas de aulas de Taekwondo nos próximos dias 25 e 26 (segunda e terça-feira). Serão disponibilizadas 180 vagas para modalidades também de handebol, basquete, capoeira e jiu-jitsu.

As aulas, que começam no dia 11 de março, serão ministradas pelo mestre Paulo Papaterra, às segundas e quartas-feiras, nos turnos da manhã e tarde. As turmas serão divididas entre 30 jovens com idade entre 6 e 17 anos.

Os interessados devem se dirigir ao Núcleo de Orientação Cultural (NOC) da Secretaria de Cultura, na Cidade do Saber, das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira, acompanhado dos responsáveis, ambos, munidos de RG, CPF, comprovante de residência do município, além de atestado de escolaridade do menor. Todos os documentos devem ser originais.

