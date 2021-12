Inscrições são abertas para aulas gratuitas de natação na Piscina Olímpica

As inscrições para as aulas gratuitas de natação, polo aquático e nado artístico na piscina olímpica da Bahia, na Bonocô, estão abertas. São 280 vagas para estudantes das redes municipal e estadual de ensino, entre 7 e 17 anos, e outras 180 vagas distribuídas para qualquer faixa etária.

Os interessados devem apresentar na piscina olímpica, comprovante de residência, atestado de autorização médica e, caso seja estudante, o comprovante de matrícula.

O projeto visa dar apoio a iniciação esportiva, lazer e inclusão social em área de atuação do programa do Governo do Estado, Pacto pela Vida.

