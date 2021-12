Inscrições para o Baiano de Taekwondo seguem abertas

Seguem abertas até a próxima segunda-feira, 13, as inscrição para o Campeonato Baiano de Taekwondo. O evento acontece entre os dias 17 e 19 de outubro, no Ginásio de Esportes do Clube da Adelba, em Patamares.

As inscrições custam R$ 90 e podem ser feitas através do site da Federação Baiana de Taekwondo. O campeonato é aberto para participação de clubes e associações baianas filiadas.

A competição inclui categorias masculinas e femininas, entre todas as idades.

