Inscrições para o Baiano de Bodyboarding vão até sexta

Os atletas interessados em concorrer na 1ª etapa do Circuito Baiano de Bodyboarding têm até esta sexta-feira, 28, para realizar a inscrição na competição. O evento será realizado no próximo fim de semana, dias 29 e 30, na praia do Secret, pico do surfe baiano, no bairro de Stella Maris.



Entre os competidores, que já confirmaram presença no campeonato, estão nomes de peso como o do campeão mundial em 2008, Uri Valadão, e da pentacampeã mundial Neymara Carvalho. Ambos ficaram em segundo lugar no circuito brasileiro 2014, realizado em Itacaré, em outubro passado.



Realizado pela Federação de Bodyboarding do Estado da Bahia (Febeb), o circuito estadual será disputado em cinco categorias. São elas sub-18 (inscrição R$ 40), feminino (R$ 50), master (R$ 50), amador (R$ 50) e profissional (R$ 100). Restam apenas 40 das 100 vagas disponibilizadas.



As inscrições podem ser feitas presencialmente nas lojas Colomy (Rio Vermelho) e Bancada de Coral (Lauro de Freitas). Também no Banco do Brasil, agência (Ag) 3459-2, conta corrente (Cc 8849-8); na Caixa (Ag: 2211 / Poupança: 44961-4 / Operação 13) e Itaú (Ag: 0334 / Cc: 83-831-5).



Segundo um dos representantes dos atletas, Fábio Pinheiro, serão distribuídos R$ 10 mil de premiação total, o que inclui também pranchas de bodyboard, nadadeiras (pés-de-pato), kits e troféus. "Para os primeiros colocados no profissional, serão repartidos R$ 3 mil", afirmou.



Perspectivas



O presidente da Febeb, Fátimo Cerqueira, informa que o campeão baiano da categoria profissional será conhecido nessa etapa, uma vez que os campeões amadores já foram definidos nas etapas anteriores, realizadas pelo circuito Bivolt.



A expectativa de Cerqueira é que o ano que vem seja melhor para o esporte do que 2014. Esse ano, o circuito brasileiro foi definido também em etapa única, em outubro passado, devido ao cancelamento do evento que aconteceria em Rio das Ostras (RJ) esse mês.



Para 2015, Cerqueira prevê que a Febeb realize três etapas do circuito profissional, duas em Salvador e uma em Itacaré (sul da Bahia). "Datas que não coincidam com o Circuito Mundial. Esse ano, a Copa e as Eleições atrapalharam um pouco o calendário do esporte no Brasil", concluiu.

