Inscrições para Maratona de Salvador 2019 estão abertas

As inscrições para a Maratona de Salvador 2019 já estão abertas. O evento acontece em 15 de setembro, com partida no Farol da Barra. Promovida pela Prefeitura, a Maratona Cidade de Salvador está na sua 3ª edição e tem o objetivo de desenvolver a economia e posicionar Salvador no circuito nacional e internacional de corridas de rua.

O evento contará com quatro percursos com largada e chegada no Farol da Barra. A Prefeitura tem a expectativa de reunir cerca de seis mil corredores nesta edição. Os kits para a maratona variam de R$ 59 a R$ 99. Atletas com mais de 60 anos terão o desconto de 50% nas modalidades que possuem o benefício.

Para os interessados, as inscrições podem ser feita através do site Maratona Salvador até o dia 8 de setembro, ou até as vagas esgotarem.

adblock ativo