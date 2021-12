Inscrições para Bolsa-Atleta terminam nesta quinta

As inscrições para a primeira etapa do Programa Bolsa-Atleta, do Ministério do Esporte, terminam nesta quinta-feira, 25. O registro é exclusivamente para atletas que fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A base das inscrições é determinada por meio dos resultados esportivos adquiridos em 2012.

O Bolsa-Atleta tem objetivo de beneficiar financeiramente atletas e para-atletas de alto rendimento que conseguem resultados satisfatórios em competições nacionais e internacionais. O programa garante condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade, participando de treinos e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas.

As inscrições só podem ser feitas pelo site do Ministério do Esporte: www.esporte.gov.br. No link do Bolsa-Atleta, o candidato ao benefício vai informar a categoria - como atleta de base e estudantil, e o comitê em que é vinculado: Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Quem se inscrever, tem até o dia 25 de maio para apresentar toda a documentação necessária para cada categoria.

