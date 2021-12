Inscrições para Bahia Open de Jiu Jitsu estão abertas

O Ginásio do Clube do Sesc, no Bairro de Piatã, em Salvador, será palco do primeiro Bahia Open Internacional de Jiu Jitsu, entre os dias 22 e 23 de setembro.

Com organização da Federação Baiana de Jiu Jitsu (FBJJ) e com supervisão técnica da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE), o torneio recebe inscrições até o dia 15 deste mês.

Os atletas interessados em participar do evento devem acessar o site oficial da FBJJ (www.fbjj.com.br), preencher a ficha de inscrição e seguir as instruções para efetuar o pagamento. Inscrições presenciais também podem ser feitas na própria sede da Federação, localizada no número 409 da Avênida Oceânica, na Barra.

A organização do evento salienta que o lutador deve ser filiado a alguma federação ou ao CBJJE e que deverá apresentar uma carteira de reconhecimento.

Ao todo, a organização Bahia Open prevê o pagamento de mais de R$ 5 mil em prêmios para todas as faixas. Maiores informações estão disponíveis no site da FBJJ e pelo telefone (71) 3264-1486.

Confira abaixo os valores das inscrições:

R$ 70,00 - Categoria.

R$ 30,00 - Absoluto.

Confira abaixo os prêmios do torneio:

CAMPEÃO ABSOLUTO ADULTO MASCULINO FAIXA-PRETA: R$ 500 Vice: R$ 200 e terceiro R$ 100.

CAMPEÃO ABSOLUTO ADULTO MASCULINO FAIXA MARROM: R$ 400, Vice: R$ 150 e terceiro R$ 50.

CAMPEÃO ABSOLUTO ADULTO FAIXA ROXA: R$ 300, Vice: R$ 150 e terceiro R$ 50.

CAMPEÃO ABSOLUTO ADULTO FAIXA AZUL: R$ 250, Vice: R$ 100 e terceiro R$ 50.

CAMPEÃO ABSOLUTO MASTER MASCULINO FAIXA-PRETA: R$ 400, Vice: R$ 200 e terceiro R$ 100.

CAMPEÃO ABSOLUTO JUVENIL MASCULINO FAIXA AZUL: 1 Kimono, vice 1 Kit.

CAMPEÃO ABSOLUTO BRANCA: R$ 200, Vice: R$ 50.

CAMPEÃ ABSOLUTO ADULTO FEMININO ROXA, MARROM E PRETA: R$ 200, Vice: R$ 100.

CAMPEÃ ABSOLUTO ADULTO FEMININO BRANCA E AZUL: R$ 150, Vice: R$ 50.

Obs: o Absoluto faixa Preta Sênior Masculino deverá ter o mínimo de 4 inscritos para valer a premiação do absoluto.

CAMPEÃO ABSOLUTO SENIOR MASCULINO FAIXA PRETA: 1 Kimono

Obs: TROFÉUS POR EQUIPE DO 1º AO 5º LUGAR.

