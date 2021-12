Inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica estão abertas

Inscrições para as mais de 2.000 vagas para aulas gratuitas de natação e hidroginástica em Salvador começaram nesta segunda-feira, 19, e podem ser feitas através do site da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

As aulas de natação serão oferecidas para crianças e jovens, entre 7 a 17 anos, vindos de escolas públicas. Já as aulas hidroginástica são destinadas a idosos a partir de 60 anos. Também são reservadas vagas de hidroginástica para servidores estaduais.

Após a inscrição online, os candidatos terão entre os dias 21 de fevereiro e 2 de março para apresentar a documentação exigida nos núcleos escolhidos para realização das atividades.

O sistema fica aberto até preenchimento de todas as vagas, distribuídas nas piscinas da Bonocô, CSU do Nordeste de Amaralina, Centro Pan Americano de Judô (Ipitanga/Lauro de Freitas) e prédio da antiga FLEM, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

