Inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica abrem na segunda

Como parte do programa 'Natação em Rede', serão abertas inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica a partir da próxima segunda-feira, 19. O projeto atenderá a três bairros de Salvador e um de Lauro de Freitas, na região metropolitana.

Serão ofertadas 2,4 mil vagas, distribuídas nas piscinas de Bonocô, Centro Social Urbano (CSU) do Nordeste de Amaralina, Centro Pan Americano de Judô (Ipitanga/Lauro de Freitas) e no prédio da antiga Fundação Luis Eduardo Magalhães (Flem), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Para as aulas de natação, só poderão se inscrever crianças e jovens de escolas públicas do ensino fundamental e médio (o comprovante de matrícula escolar é obrigatório nessa modalidade esportiva).

A inscrição estará disponível a partir das 14h de segunda, 19, no site da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). O sistema fica aberto até preenchimento de todas as vagas. É o segundo ano do programa, que teve ampliação em mais de 100% a oferta de vagas.

Documentos

Para fazer a inscrição, são exigidos atestado médico, originais e cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone), duas fotos 3x4. No caso dos servidores públicos, além dessa documentação, será exigido comprovante de matrícula no serviço público estadual (contracheque, por exemplo).

Após efetivada inscrição online, os candidatos terão entre os dias 21 de fevereiro e 02 de março, das 8h às 11h às 14h às 17h (dias úteis) para apresentar, nos núcleos escolhidos para realização das atividades, toda a documentação exigida.

A inscrição somente estará 100% assegurada com entrega de todos os documentos exigidos (não será aceito fracionamento de entrega da documentação). As aulas terão início nos quatro núcleos no dia 6 de março, nos turnos matutino e vespertino, às terças as sextas-feiras.

Ginástica e Dança de Salão

A partir da próxima terça, 20, serão abertas inscrições para aulas de ginástica e dança de salão nos núcleos do CSU do Nordeste de Amaralina e no ACM Brasil (Liberdade).

As inscrições para essas modalidades serão feitas de forma presencial, nos dois núcleos, até o dia 02 de março, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h (dias úteis).

Os interessados devem se dirigir a um dos dois núcleos com os seguintes documentos: atestado médico (apto à prática esportiva), cópia da certidão de nascimento ou Identidade, cópia do comprovante de residência e 2 fotos 3x4.

