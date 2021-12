Inscrições para aulas gratuitas de capoeira seguem até esta sexta

Seguem até esta sexta-feira, 15, as inscrições para aulas gratuitas de capoeira que serão ministradas nas escolas municipais Cristo Rei, na Boca da Mata, e Vale das Pedrinhas. Ao todo, são oferecidas 450 vagas para estudantes matriculados em qualquer unidade do ensino regular. As aulas começam na próxima segunda, 18.

Os interessados devem apresentar, no ato da inscrição, atestado de matrícula, cópias do RG do aluno e do responsável, além de um comprovante de residência.

O benefício é voltado para alunos de 7 a 17 anos, que receberão kit de material para as aulas. As atividades são realizados duas vezes por semana, pela manhã ou tarde, sempre no turno oposto ao que o aluno estuda.

adblock ativo