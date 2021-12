Inscrições para aulas de natação gratuitas em Salvador estão abertas

Já estão abertas as inscrições para as aulas de natação gratuitas ministradas na Arena Aquática Salvador, com a oferta de 720 vagas. Os testes de avaliação de nível dos participantes acontece no dia 4 de fevereiro, e as aulas começam no dia 11 do mesmo mês. Os interessados devem ter mais de sete anos e acessar o site para efetuar a inscrição.

Durante as terças e quintas haverá aula de adaptação, iniciação e hidroginástica. Às segundas, quartas e sextas, as turmas serão de aperfeiçoamento, para quem já sabe nadar. As aulas ocorrerão na piscina semiolímpica a cada hora, ininterruptamente, no período de 6h às 18h.

Cinco professores de educação física com especialização em natação e mais seis estagiários vão prestar as orientações necessárias durante as aulas. As turmas terão um ciclo de quatro meses, para que outras pessoas tenham oportunidade de se matricular. Sob a coordenação do medalhista olímpico Edvaldo Valério, os profissionais de educação física vão desenvolver um procedimento técnico próprio com os alunos.

Competições

Uma parceria entre a prefeitura e a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) vai levar competições regionais, nacionais e internacionais para a Arena Aquática. “Salvador é a principal capital do Nordeste e passou muito tempo sem uma estrutura digna para os esportes aquáticos. A cidade vai ganhar essa nova piscina olímpica com um complexo moderno, o que vai ajudar os esportes aquáticos de uma forma exponencial”, afirmou o presidente da FBDA, Diego Albuquerque.

