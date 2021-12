Inscrições para a presidência do Bahia começam nesta quinta

Começa nesta quinta-feira, 20, de forma oficial, a corrida para a sucessão de Fernando Schmidt na presidência do Esporte Clube Bahia. Os candidatos têm até a segunda-feira, 24, para se inscreverem na eleição, que está marcada para acontecer no dia 13 de dezembro, ainda sem local definido.

O pleito promete ser o mais disputado da história do Tricolor. Seis sócios já se lançaram como pré-candidatos, mas precisam confirmar a intenção até segunda. Novos nomes, tidos como favoritos para a campanha, devem surgir até lá, já que os grupos que integram a atual gestão ainda não confirmaram seus indicados.

Da corrente que une o Movimento Unidade Tricolor (MUT) e a Associação Bahia Livre (ABL), o nome mais provável é o de Nestor Mendes Júnior. O jornalista, de 53 anos, surgiu como opção depois que o ex-diretor financeiro do Esquadrão, Reub Celestino, desistiu de integrar a chapa, e Virgílio Elísio, ex-diretor de competições da CBF - portanto, pessoas influentes na atual gestão -, não deve se candidatar à presidência.

"Eu já tinha dito, e mantenho, que só me lançaria a algum cargo se o presidente fosse Virgílio, mas soube, através de pessoas próximas a ele, que ele desistiu de forma irrevogável", explicou Reub. Virgílio teria desistido do pleito por problemas de saúde, os mesmos que o afastaram do cargo na CBF.

A candidatura do ex-presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor no final dos anos 1960, no entanto, ainda é vista como a favorita. Por isso, o grupo político deve tentar, até o último minuto, convencer o cartola. "Nada está definido ainda. Existem chances, sim, de Virgílio sair como presidente. Estamos conversando e só definiremos quando formos inscrever a chapa na segunda-feira", disse Fernando Jorge, atual presidente do Conselho Deliberativo do clube e nome forte da ABL.

Nestor, que já concorreu duas vezes à presidência, não confirma, mas também não nega, a vontade de exercer o cargo. "Eu sonho em ver o Bahia bem administrado, em condição de disputar títulos. Não é um sonho de vida meu", disse. Segundo ele, ainda é cedo para dizer quem vai representar a chapa da qual faz parte. "Estamos tendo reuniões com vários grupos, no sentido de fortalecer as articulações e sair com um nome unificado, que represente os nosso ideais de democracia", completou.

Gestão não se posiciona

A tendência é que os três homens fortes da última eleição, o presidente Fernando Schmidt, o vice-presidente Valton Pessoa e o assessor especial Sidônio Palmeira, não lancem candidato próprio ao pleito.

Até o início da semana, existia a possibilidade de Pablo Ramos, ex-diretor de negócios do clube e atual diretor de futebol, ser o candidato do grupo. Sua campanha seria reforçada com o apoio de Carlos Rátis, interventor do clube no processo que tirou o presidente Marcelo Guimarães Filho do poder no ano passado. Cogitava-se, inclusive, que ele integrasse a chapa como vice-presidente.

Pablo é outro que não confirma, mas também não nega, a sua candidatura. "Deixa pra segunda", disse. "No momento, estou preocupado somente com o futebol e a situação no Brasileiro", completou. A intenção teria perdido fôlego por conta do pouco conhecimento dos sócios sobre o dirigente.

Sem homens da sua gestão, Schmidt pretende se afastar de todo o processo. "Na minha condição, acho que devo ficar neutro. Pretendo aparecer apenas para divulgar o legado dessa administração", afirmou. Procurados pela reportagem, Valton e Sidônio seguem o mesmo caminho, mas diferentemente do presidente, não negam apoiar algum candidato que se apresente até segunda.

Os garantidos

Entre os seis que já declararam interesse na eleição, estão velhos conhecidos da torcida, seja de outras campanhas ou por defender o time em campo (veja mais detalhes sobre cada um nas fichas abaixo).

Antônio Tillemont, do grupo Integridade Tricolor, e Rui Cordeiro, do Virada Tricolor, concorreram ao cargo no ano passado. Já Marco Costa, do Nova Ordem Tricolor, foi diretor de marketing do Bahia na gestão de Petrônio Barradas. João Marcelo foi campeão brasileiro com o Esquadrão em 1988 e Ronei Carvalho é presidente da torcida organizada Terror Tricolor. Apenas Pedro Henriques, da Revolução Tricolor, é um nome inédito para a maioria da torcida.

Podem concorrer todos os sócios em dia e registrados até o dia 13 de dezembro de 2013. O eleito vai administrar o clube até o final de 2017, podendo ser reeleito. A posse deve acontecer até 15 dias depois da eleição.

