Inscrições para a Corrida da Águia são abertas

As inscrições da 34ª edição da Corrida da Águia foram abertas ao público e custam R$ 70 até o dia 1º de setembro. As inscrições podem ser feitas através do site Central da Corrida. Promovida pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a corrida acontece no dia 22 de setembro, a partir das 7h.

O evento que comemora o aniversário do Esquadrão Águia da PM, é dividido entre circuitos de 5 e 10 quilômetros, com saída em Ondina, seguindo até o Farol da Barra e retornando à sede do Esquadrão, no Alto de Ondina.

Segundo o comandante do Esquadrão Águia, major André Pereira Borges, o diferencial da corrida é a ladeira. “Pessoas já desistiram do trajeto justamente por não conseguirem subir a ladeira. Um dos objetivos do evento é estimular a prática do esporte e fazer a interação da comunidade e da polícia, já que qualquer pessoa pode participar”, afirmou o comandante.

