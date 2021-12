Inscrições para 2ª Maratona da Bahia seguem até quarta

Seguem até esta quarta-feira, 20, as inscrições para a 2ª Maratona da Bahia 2014. A competição será realizada no próximo domingo, 24, a partir de 6h20, no Jardim de Alah, na orla de Salvador. O evento deve reunir cerca de 2500 atletas divididos em três percursos: 5 km, 10 km e Maratona - 42,195 km.

Os participantes poderão se inscrever através do site. O valor para a modalidade Maratona custa R$ 95. Já os percursos de 5 km e 10 km o valor é R$ 80. Participantes acima de 60 anos pagam metade do preço. Os primeiros colocados da classificação geral da prova terão direito a premiações que variam desde a entrega de troféus a R$ 4 mil.

Os inscritos deverão fazer a retirada do kit atleta nos dias 22 e 23 de agosto, na loja Centauro, do Salvador Shopping. Consulte o regulamento.

