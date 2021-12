Inscrições estão abertas para competição de corrida de rua e mountain bike

Quem gosta de correr e/ou pedalar deve ficar atento, já que estão abertas as inscrições para a 2ª edição do "Desafio Bike and Run", que acontece no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República.

A competição, que é destinada a atletas profissionais e amadores, tem três modalidades distintas, são elas: corrida de rua, mountain bike ou o super desafio que consiste na realização das duas provas.

As inscrições serão feitas no site do evento até o próximo domingo, 5, ou até as vagas esgotarem. A taxa de incrição é de R$ 100 para corredores e ciclistas e R$ 150 para que pretende realizar as duas modalidades. Atletas da edição de 2016 ganham 50% de desconto nas três categorias.

A prova será realizada nas ruas do Pelourinho e tem um percurso de 5,7 Km para os corredores e de 16 Km para ciclistas. O super desafio consiste na realização das duas etapas - correr e pedalar. Para outras informações acesse o regulamento para corredores e ciclistas.

O evento é promovido pela Prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e do Movimento Salvador Vai de Bike. O Bike and Run é organizado pela ATP Run Gestão Esportiva, conta com o apoio da Federação Baiana de Ciclismo (FBC) e da Federação Baiana de Atletismo (FBA) e parceria com a Associação dos Treinadores de Corrida da Bahia (ATEC-BA).

