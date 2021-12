Inscrições do Baiano de Jiu-Jitsu começam nesta terça

Começam nesta terça-feira, 25, as inscrições para a 3ª e decisiva etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu, organizado pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu (FBJJ).

A competição está prevista para acontecer no dia 14 de outubro, ainda sem local definido. As inscrições podem ser feitas através do site oficial da entidade.

O torneio, que envolve atletas de várias idades, desde o Juvenil (12 anos) até o Super Sênior, distribui mais de R$ 5 mil em prêmios para os lutadores. A competição também vai trazer a Copa Kids, para crianças a partir dos 6 anos, e que conta com regras diferenciadas.

Para a terceira etapa, a FBJJ espera receber mais de 600 inscrições, contando com atletas de todo o estado.

adblock ativo