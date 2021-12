Inscrições abertas para o 1º Baiano ADCC de Submission

A Federação Baiana de Jiu-Jitsu (FBJJ) abriu nesta segunda-feira, 29, as inscrições para o 1º Campeonato Baiano ADCC de Submission Wrestling, que será realizado no dia 18 de novembro, no Clube Campomar, em Piatã.

O Submission Wrestling é uma espécie de luta agarrada, com técnicas parecidas com as do Jiu-Jitsu, porém disputada sem a utilização de kimono. O maior torneio da modalidade no planeta é o Abu Dhabi Combat Club (ADCC), disputado nos Emirados Árabes, e que já revelou lutadores como Glover Teixeira para as Artes Marciais Mistas (MMA) e o Ultimate Fighting Championship (UFC).

O evento disputado em Salvador no próximo dia 18 conta com as regras e a chancela do ADCC. "Além de ser disputado com as regras e a chancela da maior competição da modalidade no mundo, o Baiano pode servir de parâmetro e incentivo para os atletas da Bahia que pretendem disputar a eliminatória do evento mundial", acredita o sensei Ricardo Carvalho, presidente da FBJJ, que organiza o torneio estadual.

Para se inscrever no Campeonato Baiano de Submission, o atleta deve preencher o formulário de inscrição no site da FBJJ. O valor é de R$ 40 para participar da disputa por categorias e mais R$ 20 para quem deseja concorrer no Absoluto (sem limite de peso). A novidade do Campeonato Baiano de Submission serão as classes Pré-Juvenil, Juvenil, Adulto, Iniciante, Intermediário e Profissional.

Outra possibilidade é fazer a inscrição diretamente na sede da FBJJ, que fica na Avenida Oceânica, Nº 409, próximo ao Farol da Barra.

