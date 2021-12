Inscrições abertas para a 1ª Corrida pela Educação

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), em parceria com o Clube de Corrida Equilibrium, vai promover a 1ª Corrida pela Educação no dia 4 de maio e os interessados têm até o dia 24 de abril para realizar as inscrições.

O evento não tem premiação financeira e para inscrever-se é necessária a doação de duas latas de leite em pó, que serão revertidas para o Hospital da Criança com Câncer. Os kits poderão ser retirados até o dia 3 de maio, véspera do evento.

A largada está prevista para às 7h30 e terá um circuito de 5 km, partindo da Praça Thomé de Souza e chegada no mesmo local. A estimativa dos organizadores é que o evento tenha a participação de cerca de mil pessoas competidores.

As inscrições podem ser realizadas na sede da APLB, em Nazaré (próximo ao Colégio Central de Salvador) e na Federação Baiana de Atletismo, na Praça Castro Alves. Outras informações podem ser adquiridas pelo site do evento ou pelos telefones (71) 4009-8350 e 3322-3865.

