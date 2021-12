Iniesta é eleito o melhor jogador do futebol europeu

O espanhol Andrés Iniesta foi eleito nesta quinta-feira o melhor jogador do futebol europeu na temporada 2011/2012. Em cerimônia realizada em Mônaco, o jogador do Barcelona conquistou a honraria ao superar na disputa final o argentino Lionel Messi, seu companheiro no clube catalão, e o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

"Estou feliz. Muito feliz de ganhar este troféu. Sobretudo é um privilégio estar no pódio com estes dois monstros do futebol", disse Iniesta, que dedicou o prêmio aos seus companheiros. "Compartilho este prêmio com Leo (Messi), meu parceiro, e outros companheiros de equipe e seleção, pois sem eles o prêmio não faz sentido".

Para a vitória de Iniesta, pesou o desempenho do meia pela seleção espanhola na última temporada. O jogador foi um dos líderes e destaques da equipe na conquista do título da última edição da Eurocopa, realizada neste ano na Polônia e na Ucrânia, sendo eleito o melhor jogador da competição. O meio-campista também é figura-chave do Barcelona, que foi campeão da Copa do Rei na última temporada.

Assim, Iniesta conseguiu superar Messi e Cristiano Ronaldo, que também tiveram temporadas espetaculares, para conquistar pela primeira vez o prêmio de melhor jogador do futebol europeu. O argentino, que conquistou a honraria na temporada 2010/2011, foi o artilheiro da última edição da Liga dos Campeões da Europa, enquanto o português liderou o Real Madrid na conquista do título do Campeonato Espanhol.

Os três jogadores foram indicados para uma votação final por 53 jornalistas dos países que compõem a Uefa. Nesta quinta-feira, eles participaram da eleição feita durante a cerimônia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E Iniesta bateu Messi e Cristiano Ronaldo em uma votação eletrônica, tendo o seu nome gravado no troféu logo depois da escolha.

A Uefa também revelou a classificação dos jogadores que ficaram fora da escolha final do melhor atleta da temporada 2011/2012 do futebol europeu. O italiano Andrea Pirlo, da Juventus, ficou na quarta colocação, logo à frente dos espanhóis Xávi Hernández, do Barcelona, e Iker Casilas, do Real Madrid. O marfinense Didier Drogba, ex-Chelsea, ficou na sétima colocação, à frente do checo Petr Cech, do Chelsea, e do colombiano Falcao Garcia, do Atlético de Madrid, que empataram em oitavo lugar. O alemão Mesut Ozil, do Real Madrid, terminou na 10ª colocação.

