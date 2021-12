Iniesta celebra renovação e prevê novos títulos no Barça

Depois do anúncio feito na semana passada de que havia renovado com o Barcelona até 2018, o meia Iniesta se manifestou nesta segunda-feira sobre seu novo vínculo contratual com o clube. Um dos maiores vencedores da história do time catalão, com 21 títulos entre os profissionais, o jogador celebrou o acordo e disse que espera novas conquistas nos próximos anos.

"A intenção do clube e a minha era a mesma e era apenas questão de tempo (a renovação)", declarou. "Não quero pensar no final do contrato, quero pensar no que está acontecendo agora. Tenho adiante muitos anos para estar no nível que exige esse clube. Esta é a principal motivação que me move a cada dia."

Iniesta também celebrou o atual momento do Barcelona, classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões e da Copa do Rei e na liderança do Campeonato Espanhol. Para ele, a equipe catalã tem totais condições de terminar a temporada como campeã de todas essas competições.

"Acabamos bem o ano, como líderes. Em muitos aspectos é um momento muito bom. Serão férias para estarmos felizes a nível coletivo e individual", comentou o meia. "Vamos tentar chegar ao mês de maio com a possibilidade de conquistar tudo. O time está capacitado para fazer isso."

