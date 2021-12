Iniesta acredita que Messi ganhará mais Bolas de Ouro

O meia do Barcelona e da seleção espanhola Andrés Iniesta, terceiro classificado na votação da Bola de Ouro de melhor jogador do ano, disse nesta segunda-feira, 7, que o ganhador do prêmio, o argentino Leo Messi, ainda terá muitas premiações pela frente.

"Se continuar assim, levará a quinta Bola de Ouro e quem sabe quantas mais?! Está conseguindo algo inédito e como companheiro (no Barcelona) me alegro muito por ele", disse Iniesta sobre Messi, que nesta segunda-feira conquistou sua quarta Bola de Ouro.

"Sua vitória é merecida porque tem sido o melhor e é muito importante para nós, foi fundamental nos títulos que conquistamos nos últimos anos".

Iniesta destacou ainda a presença de cinco jogadores do Barcelona na seleção dos melhores de 2012. Além de Messi e dele mesmo, entraram os defensores Gerard Piqué e Daniel Alves, e o armador Xavi Hernández. "É uma prova de que estamos fazendo a coisa certa".

