Início promissor faz Jacuipense sonhar com acesso à Série C

Neste início de sua primeira participação na Série D do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense vem orgulhando seus torcedores. Afinal, ostenta nada menos que o primeiro lugar geral. Isso por conta de duas convicentes vitórias nas duas primeiras rodadas.

Na estreia, o time de Riachão do Jacuípe venceu o Coruripe, em Alagoas, por 3 a 1 e, no último domingo, goleou o Baraúnas-RN por 4 a 1, no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. Neste sábado, 2, às 16h, vai enfrentar o Campinense-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Apesar de o adversário ser o atual campeão da Copa do Nordeste, o dono do melhor ataque da competição (7 gols) está confiante em mais um triunfo. O motivo, para tanto, segundo o presidente do Jacuipense, Felipe Carneiro, é o fato de o time ter mantido a base que disputou o Campeonato Baiano e realizado contratações pontuais.

"Tínhamos uma boa base, mas não nos acomodamos. Fomos a campo. Observamos jogadores com certa rodagem e vencedores. Acho que este é o nosso diferencial", explica o mandatário, que, curiosamente, acumula também o cargo de diretor de futebol do clube.

Dentre os reforços anunciados, destacam-se o lateral Toty (ex-Paraná), o zagueiro Paulo Paraíba (ex-Bahia de Feira) e o atacante Casagrande (ex-Cordino). "Casagrande foi campeão maranhense e artilheiro do estadual em 2013. Observei por um tempo e o trouxe. Ele encaixou muito bem na equipe", exalta Carneiro.

Outro diferencial do Jacuipense não está em campo, mas, sim, no banco de reserva: o técnico Ricardo Silva - vice-campeão da Copa do Brasil com o Vitória, além de ter treinado ASA-AL, Bahia de Feira, Botafogo-BA e Galícia - e o preparador físico Ednílson Sena -ex-Vitória. "Precisávamos de uma comissão (técnica) tarimbada. O Ricardo (Silva) e Ednílson (Sena) são excelentes profissionais e mostram isso".

Apesar da boa campanha, nada de 'oba oba' no Leão Grená. A prioridade é garantir o quanto antes um das duas vagas no grupo 3. "Só depois disso, podemos sonhar mais alto. O acesso a série C seria histórico para o futebol baiano e para o clube. Vamos com calma", disse o técnico Ricardo Silva. Na última semana, o Jacuipense fechou parceria com dois novos patrocinadores: um frigorífico e uma academia locais. "São frutos da boa fase do time. É torcer para vir mais", diz Felipe Carneiro.

