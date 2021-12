Ingressos para Vitória x Sergipe já estão à venda

A espera acabou. Os ingressos para Vitória x Sergipe já estão sendo vendidos para a estreia da Copa do Nordeste, nesta quinta-feira, 26, às 19h (horário da Bahia), no Barradão.

O torcedor pode adquirir o ingresso pela internet, através do site ingressofacil.com.br, e também nos pontos de venda, que são: bilheterias do Barradão e as lojas oficiais do clube nos Shoppings Capemi, Lapa, Paralela e Open Center.

O ingresso para o setor arquibancada custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), enquanto que no setor cadeira a entrada custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O setor destinado aos visitantes custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Os valores são iguais para a compra na internet. Torcedor de até 12 anos não paga ingresso.

No entanto, a forma de pagamento nos postos de venda e nas bilheterias do Barradão é apenas em dinheiro. Em todos os pontos de venda, os ingressos serão comercializados até esta quarta-feira, 25, das 9h às 17h, com exceção às bilheterias do Barradão, que funcionarão também na quinta-feira, 26, dia do jogo, das 9h às 20h. Caso o torcedor opte por comprar o bilhete pela internet, conseguirá desconto de 50% no valor do ingresso.

adblock ativo