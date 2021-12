Ingressos para segundo Ba-Vi da Arena estão à venda

Começou às 20h desta terça-feira, 23, na internet, a venda de ingressos para o clássico Ba-Vi do próximo domingo, 28, cujo palco será mais uma vez a Arena Fonte Nova.

Para garantir lugar com antecedência, os torcedores do Bahia e do Vitória devem acessar a página na web da Futebol Card. Nesta modalidade de compra é cobrada uma taxa de 10%, que é calculada sobre o valor total dos ingressos adquiridos. Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor escolhido e custarão entre R$36,00 e R$165,00.

A partir desta quarta-feira, 24, os ingressos estarão disponíveis também nas bilheterias do Barradão, para os sócio-torcedores do Vitória, e nas bilheterias de Pituaçu, para os torcedores do Bahia.

Na quinta-feira, 25, começam as vendas nas bilheterias Norte (Vitória) e Sul (Bahia) da Arena Fonte Nova, e ainda nas lojas Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela - o limite de compra será de dois ingressos por pessoa.

Neste segundo clássico, que terá mando de campo do Vitória, a proporção de ingressos será invertida: 58% dos assentos serão destinados à torcida rubro-negra e 42% à torcida tricolor.

Evento Fifa - Embora a nova praça esportiva baiana já não represente a novidade que representava à época do Ba-Vi inaugura, no dia 7 de abril, o duelo deste domingo também será especial: o evento servirá de teste para a Fifa conhecer como o Estádio funcionará durante a Copa das Confederações, em junho deste ano, e durante a Copa do Mundo, em 2014.

