Ingressos para o Ba-Vi têm venda antecipada na Fonte Nova

A partir desta sexta-feira, 19, torcedores poderão adquirir ingressos nas bilheterias da Arena Fonte Nova para o Ba-Vi, no domingo, 21, às 16h, pelo Brasileirão. A comercialização no estádio, que aconteceria somente no dia do jogo, foi antecipada e terá início às 8h até 20h, nas bilheterias Norte / Ladeira Fonte das Pedras (Vitória) e Sul / Dique (Bahia).

Além da venda no estádio, a torcida também pode continuar comprando os bilhetes nos shoppings Iguatemi (somente para torcida do Vitória), Piedade (que possui ingresso para as duas torcidas), Paralela e Salvador Shopping (vendas destinadas aos torcedores do Bahia).

Com mando de campo do Vitória, os torcedores rubro-negros terão 60% do espaço e os tricolores os 40% restante. Segundo a assessoria da Fonte Nova, até às15h desta quinta-feira, 18, foram vendidos cerca de 5.500 ingressos para o maior clássico do Norte-Nordeste.

