Ingressos para o BA-VI estão esgotados

Não há mais ingressos disponíveis para o primeiro BA-VI decisivo, que acontece neste domingo em Pituaçu, válido pelas finais do Campeonato Baiano. Após a venda quase completa, nesta quinta-feira, 22, os 861 ingressos para cadeira (R$ 30) que restaram foram vendidos na manhã desta sexta, 23.

A abertura das bilheterias de Pituaçu, onde ocorreram as vendas, aconteceu às 8h, com bom movimento, mas sem nenhuma aglomeração nos dois guichês abertos para a comercialização dos tíquetes. No final da manhã, a assessoria do Bahia divulgou que todos já haviam sido vendidos. As arquibancadas, que custam R$ 20, esgotaram ontem, no primeiro dia de venda.

*Colaborou o repórter-fotográfico de A TARDE Haroldo Abrantes

