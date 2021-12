Ingressos para o Ba-Vi continuam à venda

A venda dos ingressos do clássico para a torcida do Bahia começou na quinta-feira, 26. Parte das 3.500 entradas, equivalente a 10% da capacidade do Barradão, ainda está à disposição.

O clube reservou uma cota para os sócios, que podem adquirir os ingressos na central de atendimento aos sócios, no Shopping Capemi. Os demais torcedores podem comprar nas bilheterias de Pituaçu e nas lojas Casa do Tricolor, nos shoppings Boca do Rio, Paralela e Bela Vista. Os bilhetes custam R$ 30 a inteira.

Para os rubro-negros, os ingressos estão à venda desde a última terça, 24. Os sócios podem adquirir até cinco bilhetes a R$ 15 cada. Eles só estão à venda no Barradão e na central de atendimento, também no Capemi.

Para os demais torcedores, os ingressos custam R$ 30 a inteira para a arquibancada e R$ 60 para as cadeiras. Além do Barradão, as entradas estão à venda nas lojas oficiais.

Na manhã de quinta, a Polícia Militar (PM-BA) realizou a reunião para definir a segurança do clássico, que contará com 324 policiais e bombeiros.

