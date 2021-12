Ingressos para o Ba-Vi começam a ser vendidos domingo

Os ingressos para o Ba-Vi do dia 21, na Fonte Nova, já começam a ser vendidos neste domingo 14, nos balcões dos shoppings Iguatemi, para os torcedores do Vitória e no Salvador e Paralela para os torcedores do Bahia. As vendas acontecem das 14h às 21h.

Já a partir da segunda-feira, 15, as vedas serão realizadas também nos shoppings Lapa e Piedade para as duas torcidas, a partir das 9h. Com mando de campo do Vitória, os torcedores rubro-negros terão 60% do espaço e os tricolores os 40% restante.

No dia do jogo as bilheterias da Fonte Nova também vai vender os ingressos.

O Super Norte com ingressos a R$ 15 (meia) e R$ 30 será do Vitória, além do Norte (R$ 22 e R$ 44) e Leste (R$ 25 e R$ 50). Já o setor visitante, a R$ 22 (meia) e R$ 44, e o Oeste (R$ 30 e R$ 60) fica com o Bahia. O Lounge será misto (R$ 140). Sócios do Vitória ficarão no Norte (prata) e Leste (ouro).

