Ingressos para Brasil x Equador na Arena do Grêmio variam de R$ 80 a R$ 800

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inicia nesta terça-feira, 31, a venda de ingressos para o confronto entre Brasil e Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. A partida está marcada para 31 de agosto, às 21h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e marca o primeiro compromisso da seleção na competição depois de garantir a classificação antecipada para o Mundial na Rússia.

A venda de ingressos será feita pelo site da CBF e tem início às 15 horas desta terça-feira. O preço dos ingressos vai de R$ 80, valor da meia-entrada para o setor inferior norte, até R$ 800 em camarotes.

De acordo com a entidade, ingressos que sobrarem da venda online serão disponibilizados nas bilheterias da Arena do Grêmio, do Beira-Rio e nas lojas Multisom da capital gaúcha a partir de 14 de agosto.

A três rodadas do fim, a seleção brasileira lidera a tabela das Eliminatórias com 33 pontos. São dez vitórias, três empates e apenas uma derrota em 14 jogos disputados. O Equador é o sexto colocado, com 20 pontos. Os dois jogos seguintes do Brasil pela competição serão fora de casa: contra a Colômbia, em 5 de setembro e contra a Bolívia, um mês depois.

Na última rodada das Eliminatórias, a seleção volta a jogar no Brasil, em 10 de outubro, contra o Chile, no Allianz Parque, em São Paulo. O horário do duelo ainda não foi determinado por causa da possibilidade de todas as partidas da rodada final do qualificatório serem disputadas ao mesmo tempo, o que dependerá da situação de classificação das seleções que lutam por vagas no Mundial que será realizado na Rússia.

