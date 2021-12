Ingressos mais baratos da Copa se esgotam em 3 horas

Com ingressos entre R$ 30 (meia-entrada) e R$ 170, a Categoria 4 era a mais desejada por torcedores que ainda não haviam garantido seu ingresso para a Copa do Mundo. Mas a alta procura no segundo lote, disponível no site da Fifa, resultou em esgotamento das entradas mais baratas em apenas três horas de venda, que iniciaram às 9 horas desta segunda-feira.

Dentre as capitais, era imaginado que a procura em São Paulo seria maior. Por volta das 13 horas, as entradas em todas as quatro categorias também se esgotaram.

Disponíveis, encontram-se apenas ingressos para cadeirantes, que ainda podem adquirir entradas para os jogos 36, 45 e 47 no Itaquerão. Nesse lote, não foram disponibilizados ingressos do primeiro jogo e também da semifinal que acontecerá na capital paulista.

Pouco mais distantes do grandes centros, Cuiabá e Manaus são as únicas cidades-sedes que possuem ingressos ainda disponíveis nas três categorias restantes.

Nas outras capitais, há entradas somente para cadeirantes, obesos e pessoas de mobilidade reduzidas. Caso não sejam vendidas de forma antecipada, haverá entradas disponíveis até o dia 28 de novembro.

