Ingressos estão à venda para Ba-Vi desta quinta-feira

Os torcedores do Vitória já podem adquirir os ingressos para a primeira partida do clássico contra o Bahia, na quinta-feira, 27, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, às 20h30, no Barradão.

O Vitória, que é o mandante da partida, já colocou os bilhetes à venda em todos os postos, incluindo as bilheterias do Barradão e também pela internet. Para o setor de arquibancada, as entradas saem por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), enquanto que o setor das cadeiras custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Para a área dos visitantes, os ingressos ainda não começaram a ser comercializados. De acordo com a assessoria de imprensa do Rubro-Negro, há pendências para a definição de como será feita a comercialização para os tricolores.

Jogo de volta

O Bahia já colocou à venda as entradas para o jogo de volta, no domingo, na Arena Fonte Nova, mas por enquanto apenas para sócios.

Para quem não é sócio, a venda começará a ser feita na quinta, nos balcões Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia, e nas quatro Lojas Oficiais do Tricolor e os guichês da Fonte, além da opção de comprar pela internet.

Os bilhetes custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) no setor Super Norte, R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) no Norte/Leste, e no Oeste R$ 60 (inteira) e R$ 30( meia), mesmo valor dos visitantes.

