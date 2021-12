Ingressos esgotados para o jogo entre Bahia e Coritiba

Todos os 32.157 ingressos para o jogo entre Bahia e Coritiba, que vale a liderança da Série B, foram vendidos. A partida, válida pela 33ª rodada, será realizada nesta terça-feira, 2, às 20h (horário da Bahia), em Pituaçu.

Os torcedores do Bahia fizeram fila na manhã deste sábado, 30, para garantir as entradas para a partida, que acontece em pleno feriado de Finados.

Durante a manhã, os apaixonados pelo Tricolor lotaram a entrada da sede do clube, na orla da Boca do Rio, e a loja oficial do time, na Av. Manoel Dias, na Pituba. A venda dos ingressos começou na última quinta-feira, 28.

Segundo informações do site oficial do Bahia, os jogadores vão estrear o novo uniforme nessa partida. A camisa será vermelha, em homenagem à colônia espanhola residente em Salvador, sendo comercializadas por R$ 159,90.



O Bahia venceu o Paraná na sexta-feira, 29, e assumiu a vice-liderança da Série B, com 58 pontos. Um triunfo diante do Coxa deixa o Tricolor na liderança da Segundona e bem perto do acesso para a Primeira Divisão.



