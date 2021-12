Ingressos do Ba-Vi já estão à venda na internet

A venda de ingressos para o primeiro Ba-Vi decisivo das finais do campeonato baiano neste domingo, 12, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, já começou pela internet, no site Futebol Card. O preço dos ingressos variam entre R$ 35 e R$ 165.

Quem comprar pela internet pagará uma taxa de conveniência de 10% do preço e terá que fazer a troca do ingresso nas bilheterias da Arena Fonte Nova. Para isto, o titular do cartão deve levar às bilheterias da Arena o voucher impresso (disponível em "meus pedidos" no site do Futebol Card), além de um documento de identificação com foto.

Já a comercialização dos ingressos em pontos físicos começa às 08h da quinta-feira, 8, nas bilheterias da Arena Fonte Nova (apenas para a torcida do Bahia), e a partir das 10h do mesmo dia no Barradão (Vitória, exclusiva para sócios do Sou Mais Vitória) e nas lojas da Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela (Bahia e Vitória).

No jogo deste domingo, o estádio não estará com sua carga máxima de 50 mil torcedores, reduzindo o número para 45.500 entradas. Os 4.500 lugares que não serão disponibilizado para as torcidas serão usados com novos assentos para a Tribuna de Imprensa (anel superior do setor oeste), já nos nos moldes da Fifa para a Copa das Confederações, além da divisão das torcidas.

A Polícia Militar vai separar tricolores de rubro-negros isolando uma parte das arquibancadas. Um trecho perdido será o do mirante (mesmo espaço do placar eletrônico do antigo estádio).

Sócios - Para o mandante do jogo, estarão a venda 90% dos 45.500 ingressos. Os sócios-torcedores do clube (programa Torcedor Oficial do Bahia) terão entrada garantida no jogo. Quem possui o programa de arquibancada ficará nos anéis intermediário e inferior do setor norte. Já os donos do programa de cadeiras ficarão no anel inferior do setor oeste.

A torcida do Vitória ficará na área destinada ao visitante, correspondente a 10% da carga máxima da Fonte Nova. O espaço corresponde ao trecho do setor leste mais próximo ao Dique do Tororó, onde ficou a Torcida Os Imbatíveis no primeiro Ba-Vi e a Bamor no segundo.

Dos 4.300 ingressos destinados aos torcedores do Vitória, 2.500 estarão reservados para os sócios do programa "Sou Mais Vitória". Cada sócio poderá adquirir o seu ingresso e dos seus dependentes, sendo necessária apresentação da carteira do SMV e do documento de identidade.

A venda dos 2.500 ingressos para os sócios será exclusivamente nas bilheterias do Estádio Manoel Barradas, quinta-feira e sexta-feira, das 10h às 17 horas. Já as 1800 entrada restantes para o torcedor rubro-negro poderão ser adquiridas tanto internet quanto nos pontos de venda da Ticketmix. Ainda há o Lounge Premium, área vip com capacidade para 2.100 pessoas, na qual poderão comparecer torcedores de ambos os times.

