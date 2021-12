Ingressos da Stock Car Bahia já estão à venda

Diversos pontos de vendas já estão comercializando os ingressos para o GP Bahia da Stock Car, que acontece nos próximos dias 25 e 26 de agosto, no circuito de rua Ayrton Senna, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Com valores que variam entre R$ 50 (setor praça e setor rotatória, meia entrada) e R$ 350 (Camarote Plus), os ingressos podem ser adquiridos com cartão de crédito pela internet no site www.ticketsforfun.com.br, pelo telefone (011) 4003-6464 e no piso L1 do Salvador Shopping, neste espaço de segunda a sábado, das 9 às 22h, e domingo das 13 às 21h.

Quem quiser adquirir os ingressos em dinheiro também terá como opção os pontos de venda nas lojas Bosch, Shell, Goodyear e Shell em Salvador (veja a lista destas lojas abaixo).

A principal novidade é a venda dos passes de visitação aos boxes, pelo valor de R$ 180 (preço único). Este ingresso dará acesso para ver de perto os carros e os pilotos, além de uma visão privilegiada da arquibancada R-1, que fica em frente ao Monumento Ayrton Senna, onde será instalado um supertelão, e ainda receberão um kit composto por boné exclusivo da Stock Car e protetor auricular.

Já o camarote Plus (R$ 350) é descrito pelos organizadores como "um espaço destinado àqueles que querem curtir o GP Bahia de maneira mais do que especial". Nele, será possível acompanhar a corrida por meio de monitores espalhados no espaço, além de um Buffet Vip e da visitação aos boxes.

