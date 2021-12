Inglaterra vence Polônia e lidera grupo das Eliminatórias para a Copa de 2022

A Inglaterra derrotou a Polônia por 2 a 1, nesta quarta-feira, 31, pela terceira rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

Em partida disputada em Londres, os poloneses, desfalacados do atacante Robert Lewandowski, lesionado, viram os anfitriões abrirem o placar no minuto 19, com Harry Kane cobrando pênalti (19).

Apenas na segunda etapa é que os visitantes conseguiram igualar, após um erro defensivo dos ingleses que Jakub Moder conseguiu aproveitar (58). Mas na reta final do encontro, Harry Maguire (85) garantiu a terceira vitória para os donos da casa no torneio classificatório para o Mundial no Catar.

Com este resultado, a seleção inglesa segue invicta e lidera a chave, com 9 pontos, dois a mais que a segunda colocada Hungria, que goleou Andorra (5º, sem pontos) por 4 a 1 nesta quarta. A terceira posição é da Albânia, com 6, que bateu o lanterna San Marino (6º) por 2 a 0. Já os poloneses estão em quarto, com 4 unidades.

Nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022, apenas o primeiro de cada grupo garante a classificação direta para a competição, enquanto o segundo terá que disputar um torneio de mata-mata para ter a vaga.

