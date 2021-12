Inglaterra goleia Hungria pelas Eliminatórias para a Copa de 2022

Um mês e meio depois da derrota para a Itália na final da Eurocopa, a Inglaterra venceu a Hungria por 4 a 0, nesta quinta-feira, 2, pela quarta rodada do Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Em Budapeste, depois de um primeiro tempo ruim, a seleção inglesa voltou mais organizada após o intervalo.

O atacante Raheem Sterling abriu o placar para os visitantes (no minuto 55) e na sequência deu o passe para Harry Kane ampliar (63). O terceiro gol foi de Harry Maguire (69), enquanto Declan Rice decretou a vitória elástica (88).

“É um resultado fantástico, é um lugar muito difícil de jogar, sabíamos que seria um jogo delicado, muito importante no grupo. Uma vitória nos deixa em uma boa posição e não poderia sair melhor do que com um 4 -0 ", analisou Kane.

Com este resultado, os ingleses lideram invictos a chave com 12 pontos, cinco a mais que a segunda colocada Polônia, que superou a Albânia (4ª) por 4 a 1, enquanto os húngaros estão em terceiro, com sete unidades. No outro duelo desta quinta pelo grupo, Andorra (5º) bateu o lanterna San Marino por 2 a 0.

No domingo, a seleção inglesa volta a campo para receber Andorra e a Hungria viaja para encarar a Albânia.

