Inglaterra bate Rep. Tcheca e vai às oitavas da Eurocopa como líder do Grupo D

A Inglaterra venceu a República Tcheca por 1 a 0 nesta terça-feira, 22, em Londres, e confirmou passagem para as oitavas de final da Eurocopa com o primeiro lugar do Grupo D.

No encontro entre duas equipes já garantidas na próxima fase do torneio continental, disputado no estádio de Wembley, o gol dos donos da casa foi marcado pelo meia Raheem Sterling, no minuto 12.

O lance surgiu após Grealish receber passe de Kane, superar a marcação e cruzar para a área adversária. O camisa 10 subiu e completou de cabeça para o fundo das redes.

Com este resultado, pela terceira e última rodada da chave, os ingleses confirmaram a liderança com sete pontos, três a mais que a segunda colocada Croácia, também classificada às oitavas após derrotar a lanterna Escócia por 3 a 1 em Glasgow.

Quem também segue na competição de seleções europeias é a equipe tcheca, que avança entre os melhores terceiros colocados, com quatro pontos ganhos, mas com saldo de gols inferior aos croatas.

Nas oitavas de final, a seleção inglesa enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que tem França, Alemanha, Portugal e Hungria, na próxima terça. Já a Croácia encara o segundo colocado do Grupo E e volta a entrar em campo na segunda, em Copenhague. Os tchecos dependem da definição dos outros terceiros colocados para saber quem será seu futuro adversário, a ser definido entre Holanda, Bélgica ou o líder do Grupo E.

