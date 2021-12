Inema volta a sediar mais uma etapa do Brasileiro de Maratonas Aquáticas

Após a vitória de Allan do Carmo e Ana Marcela na 5ª etapa, a praia de Inema, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, volta a sediar neste sábado, 18, mais uma prova do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas.

A largada acontece às 9h, na Base Naval de Aratu. A 6ª etapa, que terá disputa em 5km, contará com a participação de 250 nadadores, distribuídos em seleções de seis países.

Os 10 km, válidos pela quinta etapa, foi realizada na manhã da última quinta, 16. Os baianos Alan do Carmo e Ana Marcela confirmaram o favoritismo e venceram as provas.

Allan do Carmo não tem chance de faturar o título brasileiro. Por outro lado, Ana Marcela está na luta pela sua nona conquista nacional. Ela volta a nadar neste sábado, 18, às 9h20, na prova dos 5 km.

adblock ativo