Inema recebe etapas do Brasileiro a partir desta quinta-feira

A participação de nadadores de quatro países, além do Brasil, tornará a quinta e a sexta etapas do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, na Praia de Inema, na Base Naval de Aratu, em Salvador, uma das mais disputadas deste ano. A prova de 10 km, válida pela quinta etapa, terá largada nesta quinta-feira, 16, a partir das 10h, e a de 5 km, da sexta etapa, inicia às 9h20 de sábado, 18.

Entre os 250 nadadores inscritos nessas duas provas, o Peru contará com oito representantes. Será a maior seleção estrangeira, seguida pela Argentina, com seis atletas.

O equatoriano Esteban Salgado e o sul-africano Nico Manoussakis vão competir como representantes únicos de seus países.

A equipe principal do Brasil nas competições internacionais veio completa. No masculino, com o baiano Allan do Carmo, o gaúcho Fernando Ponte e o goiano Diogo Villarinho. Também fazendo as honras da casa, a baiana Ana Marcela terá a companhia das gaúchas Betina Lorscheitter e Viviane Jungblut.

Nono título

Ana Marcela desembarcou ontem em companhia do sul-africano Nico Manoussakis, enquanto Allan do Carmo hospedou em sua casa Diogo Villarinho no período da competição. “Caso consiga vencer aqui em Inema, conquisto o nono título do Campeonato Brasileiro”, contou Ana. Já Allan não concorre ao título. “Este ano eu não fiz todas as etapas. A prova vai ser de alto nível e eu já venci várias vezes em Inema”, disse Allan.

Ana Marcela ficará em Salvador até o domingo, aproveitando para rever parentes e mostrar a cidade aos visitantes. “Vou levar os gringos para experimentar as comidas típicas, mas só depois das provas, porque eles não estão acostumados”, disse a tricampeã do Circuito Mundial de Águas Abertas.

Além das etapas do Brasileiro, no sábado, às 10h20, será disputada também a Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. O percurso será disputado à parte por 240 atletas. Também será realizado o Campeonato Baiano, com etapas para o mirim e petiz, a partir das 8h, e uma prova rápida, de 1 km, às 8h30.

“Vamos ter cerca de 850 atletas em todas as competições juntas, Brasileiro, Copa Brasil e do Baiano, nos dois dias”, afirmou o presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), Diego Albuquerque.

adblock ativo