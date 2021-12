Inema recebe Copa de vela com 70 'promessas' olímpicas

Uma vaga para o Mundial Juvenil atraiu 70 velejadores de seis Estados a Salvador para participar da Copa da Juventude 2018. O evento começa neste domingo, 29, e vai até a próxima sexta-feira, 4, na Praia de Inema na Base Naval de Aratu.

O evento integra o projeto de desenvolvimento da modalidade da Confederação Brasileira de Vela (CBVela), com o objetivo de revelar novos velejadores para seguir os passos das campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze.

Antes da conquistar da medalha de ouro na classe 49er FX, durantre os Jogos Olímpicos do Rio-2016, a dupla Martine e Kahena também subiu ao primeiro lugar no pódio do Campeonato Mundial Júnior de 2009, na classe 420.

O resultado obtido pelos velejadores na Copa servirá de critério para a formação da equipe brasileira que vai competir no Mundial da Juventude 2018, em Corpus Christi, nos EUA, de 14 a 21 de julho.

As regatas serão disputadas nas categorias masculino e feminino com os velejadores distribuídos pelas classes 420, 29er, laser radial e RS:X.

Destaques

De acordo com a CBVela, o principal favorito ao título entre os homens é o velejadoreTiago Quevedo, 7º colocado no último Mundial da Juventude na classe laser radial.

No grupo feminino, o destaque do evento é Marina Arndt, 10ª colocada na edição 2017 do Mundial na classe 420. Marina vai disputar a Copa formando dupla com a 'xará' Marina da Fonte.

Na quarta-feira, dia 2, o coordenador da equipe brasileira de vela Torben Grael estará em Salvador acompanhando a competição e conferindo os velejadores que são promessa olímpica na vela.

Grael tem no currículo duas medalhas de ouro (Atlanta-1996 e Atenas-2004, ambas na classe Star) uma de prata (Los Angeles-1984, na classe Soling) e duas de bronze (Seul-1988 e Sydney-2000, novamente na Star).

