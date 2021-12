Indy divulga novo boletim e Justin Wilson segue em estado crítico

A direção da Fórmula Indy atualizou nesta tarde de segunda-feira, 24, as informações sobre o estado de saúde do piloto Justin Wilson. Internado desde o último domingo, 23, após sofrer grave acidente na etapa de Pocono, o britânico não apresentou melhoras significativas nas últimas horas e continua em coma, em estado crítico.

"O piloto Justin Wilson continua hospitalizado em coma na unidade de tratamento intensivo do hospital em Allentown, depois de sofrer grave lesão na cabeça durante a prova do dia 23 de agosto em Pocono. Ele continua em estado crítico. A Fórmula Indy segue enviando seus pensamentos e preces à família e agradece a toda comunidade dos esportes a motor pelo apoio", dizia a nota.

O acontecimento lembrou o grave acidente sofrido pelo brasileiro Felipe Massa no treino de classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1, em 2009. Na ocasião, o piloto da Ferrari também foi atingido por uma peça do carro que estava à sua frente, de Rubens Barrichello, foi hospitalizado e perdeu o restante da temporada.

No último domingo, já na reta final da prova, o piloto Sarge Karam chocou-se com a parede. Pedaços do veículo voaram, e um deles acertou o capacete de Justin Wilson. O britânico imediatamente perdeu o controle do carro, provavelmente por ter ficado desacordado, e também bateu com força na parede do outro lado da pista.

