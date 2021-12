Independiente Santa Fe vai à semifinal da Libertadores

O Independiente Santa Fe é o primeiro semifinalista da Libertadores. O time colombiano confirmou o favoritismo e derrotou o Real Garcilaso por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. E, como também já tinha vencido por 3 a 1 no jogo de ida realizado no Peru, ficou com a vaga.

Agora, o Independiente Santa Fe espera a definição dos outros confrontos das quartas de final para conhecer seu próximo adversário. Inicialmente, jogaria contra o vencedor do duelo entre Fluminense e Olimpia, que se enfrentam nesta quarta-feira, mas também pode ser obrigado a pegar Boca Juniors ou Newell's Old Boys.

Se Atlético-MG, que pega o Tijuana na quinta-feira, e Fluminense passarem para as semifinais, acontece uma mudança obrigatória na chave da Libertadores, para que os dois times brasileiros se enfrentem agora, e não numa eventual final. Assim, o Independiente Santa Fe jogaria com o vencedor do confronto argentino.

Responsável por eliminar o Grêmio nas oitavas de final, o Independiente Santa Fe contou com o apoio de sua torcida nesta terça-feira e tinha boa vantagem. A situação do time colombiano ficou ainda mais tranquila logo aos seis minutos, quando Cuero abriu o placar. Depois, Valencia fechou a vitória aos 20 do segundo tempo.

