Independente Tricolor comemora aniversário com show e transmissão do jogo em drive-in

Para comemorar seu aniversário de seis anos, o grupo de sócios do Bahia, Independente Tricolor, vai promover um evento no Cine Drive In Bahia Marina no próximo dia 11 de outubro. A festa vai contar com a transmissão do jogo entre Fluminense x Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e na sequência, a Banda Filhos de Jorge subirá ao palco para cantar seus sucessos.

"Durante a pandemia ficamos muito apreensivos na possibilidade de não comemorarmos nosso aniversário este ano, pois sempre foi um momento de nos reunirmos para celebrar a união do grupo", explicou Alexandre Jatobá, coordenador e fundador do Grupo.

"Então, mesmo em meio aos cuidados que todos devemos ter, encontramos uma forma de mais uma vez comemorar nosso aniversário. E, desta vez, acontecerá no Drive-In, uma forma nova de nos estarmos juntos com toda segurança e conforto", completou Alexandre.

O evento acontecerá no Bahia Marina, na Av. Contorno, a partir das 16h. A atração musical se apresenta em seguida, por volta das 18h.

Evento acontece no próximo dia 11 de outubro | Foto: Divulgação

