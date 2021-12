Independente Tricolor comemora 5 anos

O Grupo de sócios e Conselheiros do Esporte Clube Bahia, Independente Tricolor, está completando 5 anos na próxima terça-feira, 29. Mais de 5h de música irão marcar o aniversário do Grupo, sob o comando de Groove da Lys e Tio Elétrico.

O evento acontece no domingo, 27, a partir das 14h, no B23, localizado no Itaigara.

Independente Tricolor nasceu em 29 de outubro de 2014, quando amigos e sócios do Esporte Clube Bahia resolveram criar um Grupo no Whatsapp para decidir em qual candidato votar nas eleições para Presidente do Clube.

O que começou com pouco mais de 10 torcedores, cresceu para quase 150 sócios já no final de novembro do mesmo ano. Atualmente o Grupo segue sua fiscalização do cumprimento das promessas de campanha do presidente eleito e na luta para conquistar novos sócios.

