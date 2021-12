Inauguração de pista encerra Baiano de Velocidade na Terra

As três últimas etapas do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra de 2015 serão disputadas neste sábado, 19, e domingo, 20, durante o Racing Days. O evento celebra a inauguração do Circuito de Velocidade na Terra, em São Francisco do Conde, onde o espaço automotivo foi construído em uma área da Rodovia BA-522, no bairro de Dom João.

A pista recebeu os últimos retoques esta semana para abrigar o show de manobras dos pilotos das categorias turismo e speed. Entre eles, veteranos como Humberto Cajaíba e estreantes como Patrick Gonçalves e Diego Freitas, que já participaram da Stock Car.

Freitas, que competirá na categoria turismo, disse acreditar que o circuito ganhará importância e poderá se estender para além do Nordeste, chegando a outros estados do país. "Fico feliz de fazer parte desse capítulo da história do automobilismo baiano", afirmou o ex-piloto da Stock.

"Vai ser uma opção bacana de lazer, e fundamental para os futuros pilotos", previu Patrick Gonçalves, também da categoria turismo, acrescentando que o espaço é a confirmação de que um autódromo internacional na Bahia é um projeto possível de ser realizado.

Entrada franca

Com entrada gratuita a partir das 8h nos dois dias, o evento contará com atrações ao público além das corridas (leia mais na programação ao lado). Os principais são a exposição de carros, manobras radicais e apresentação de som automotivo. Neste caso, as pessoas poderão conhecer carros que viram trios elétricos.

Segundo a Federação Baiana de Automobilismo (FAB), estão confirmados 20 clubes da modalidade para a participação no Racing Days. Também haverá um desfile de automóveis, programado para os dois dias de evento.

Serão realizados ainda sorteios de brindes como ferro elétrico, televisão e torradeira. Para concorrer, é necessário contribuir com 1 kg de alimento não perecível, o qual será trocado por um cupom.

Depois de inaugurado, o espaço automotivo ganhará contexto multiuso para abrigar competições, festivais, shows, apresentações de teatro e dança, e funcionar como escola profissionalizante para mecânicos de motores, como informou a FAB.

adblock ativo